Doug Field, vice-président des projets spéciaux d’Apple, a quitté l’entreprise et son travail sur le projet Apple Car en faveur d’un nouveau poste chez Ford.

Après avoir changé d’entreprise, Doug Field a commencé à diriger le développement d’Apple Car en 2018 aux côtés de Bob Mansfield et John Giannandrea. Avant de rejoindre Apple en 2018, Field avait travaillé chez Tesla et supervisé la production du modèle 3. Avant ce poste, l’ancien cadre avait auparavant travaillé chez Apple en tant que vice-président de Mac Hardware Engineerin. Au total, il a passé huit ans et demi dans l’entreprise de Cupertino. Maintenant, Doug Field retourne chez Ford, où il a commencé sa carrière en tant qu’ingénieur de développement. Dans le passé, il a également travaillé pour Johnson & Johnson, DEKA et Segway

Chez Ford, Field occupera le poste de directeur des technologies de pointe et des systèmes embarqués et travaillera sur l’intelligence artificielle, les logiciels et le matériel.

Selon certains, les travaux sur l’Apple Car pourraient connaître un sérieux revers après le départ de Field, car le projet a déjà subi d’importants changements de direction au fil des ans. Le retour de Field chez Apple a également été considéré comme un facteur important dans la décision d’Apple de produire son propre véhicule électrique, plutôt que de simplement travailler sur une plate-forme logicielle de conduite autonome à fournir à des tiers.

John Giannandrea dirige toujours le projet et la société a récemment transféré l’ancien patron de l’équipe Apple Watch, Kevin Lynch, pour superviser l’Car. Cela suffira-t-il à limiter les dégâts causés par le départ de Field ?