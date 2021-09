L’événement de présentation des nouveaux iPhone se rapproche de plus en plus. Alors que les utilisateurs d’Apple attendent avec impatience l’annonce de l’événement, de nouvelles fuites révèlent quelles pourraient être les performances de la nouvelle puce A15 made in Cupertino.

Le leaker FrontTron a mentionné dans un tweet ce qui semble être une référence pour les graphiques intégrés de la nouvelle puce A15. Le test Manhattan 3.1 rapporte un score de 198 FPS lors du premier tour de test, tandis que le deuxième tour propose un score compris entre 140 et 150 FPS. Le comportement lors de l’essai, bien que peu frappant, montre tout de même une bonne marge d’avantage sur la concurrence.

Apple A15 GPU peak benchmark test

Manhattan 3.1: 198 FPS (July unit sample)

However, after second round of test, throttling kicks in and drops to 140~150FPS.

(1/2)

Source: https://t.co/Sl1xfN5ktB

— Tron ❂ (@FrontTron) September 6, 2021