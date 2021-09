La semaine dernière, l’analyste de confiance d’Apple, Ming-Chi Kuo, a révélé, de manière quelque peu surprenante, qu’Apple prendrait en charge la communication par satellite LEO avec l’iPhone 13. Maintenant, Mark Gurman de Bloomberg a fourni plus de détails sur la fonctionnalité et sa mise en œuvre.

Le journaliste a voulu clarifier et, comme beaucoup s’y attendaient, les fonctionnalités satellites ne seront disponibles que sur certains marchés et ne fonctionneront que dans les zones sans couverture cellulaire. De plus, Apple prévoit de déployer un ensemble propriétaire de satellites pour transmettre des données aux appareils, mais c’est loin d’être une réalisation possible.

De plus, Gurman a également voulu préciser comment ce système devrait fonctionner. Apple ne donnera pas aux utilisateurs d’iPhone la possibilité de passer des appels sans couverture cellulaire. L’entreprise souhaite utiliser cette fonction uniquement en cas d’urgence. Il sera alors possible de transmettre de courts messages d’urgence et d’envoyer des signaux de détresse SOS en cas de catastrophe, comme un crash d’avion ou le naufrage de navires.

Apple intégrera cette « messagerie satellite d’urgence » dans l’application Messages, permettant aux utilisateurs de contacter les services d’urgence et certains amis, probablement configurés au-préalable, même lorsqu’ils n’ont pas de réseau. Les messages d’urgence apparaîtraient sous forme de bulles grises, rejoignant le bleu traditionnel d’iMessage et le vert des SMS.

Apple devrait dévoiler officiellement l’iPhone 13 dans les prochaines semaines. Pour le moment, il n’est pas clair si cette fonctionnalité sera disponible immédiatement ou sera implémentée plus tard.