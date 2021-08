Selon Bloomberg, Apple développe des capacités satellites pour l’iPhone, mais pas à temps pour cette année et pas pour les fonctions liées aux appels téléphoniques.

Selon les dernières rumeurs, les fonctions satellites de l’iPhone permettront aux utilisateurs d’envoyer des messages en cas d’urgence. La fonction vous permettrait également de signaler les accidents et autres urgences dans les zones où il n’y a pas de couverture cellulaire.

Bloomberg explique qu’il existe au moins deux fonctionnalités d’urgence qui seront basées sur les réseaux satellites et que bien que cette technologie soit en préparation depuis des années, il est peu probable qu’elle soit lancée sur l’iPhone 13s.

La première fonctionnalité, Messages d’urgence par satellite, est conçue pour permettre aux utilisateurs d’envoyer des messages texte aux services d’urgence et aux contacts à l’aide d’un réseau satellite lorsque le signal n’est pas disponible et sera intégrée à l’application Messages en tant que troisième protocole de communication avec SMS et iMessage. Il contiendra des bulles grises au lieu de vertes ou bleues et la longueur du message sera limitée.

« L’outil de SMS par satellite, nom de code interne Stewie, limitera la longueur des messages. Les SMS seront automatiquement envoyés sur le téléphone d’un contact d’urgence, même si le paramètre Ne pas déranger est actif. Le système permettra à un utilisateur d’envoyer le message en tapant « Emergency SOS » dans la case où il entrerait généralement le nom du contact. En plus de la livraison de SMS, le service pourra éventuellement également gérer certains appels téléphoniques. »

La deuxième fonctionnalité permettra aux utilisateurs de signaler les urgences majeures telles que les accidents d’avion en utilisant les réseaux satellites. Il sera similaire à un appel « 911 » aux États-Unis et peut fournir des informations telles que l’emplacement et l’identification médicale d’un utilisateur, ainsi que des contacts d’urgence d’alerte.

Selon Bloomberg, lorsque Apple déploiera la connectivité par satellite, celle-ci se limitera à des scénarios de crise et ne constituera pas une alternative aux réseaux cellulaires qui vous permettent d’envoyer des SMS et de passer des appels réguliers.

De plus, il semble qu’Apple ne déploiera pas ces fonctionnalités satellites dans tous les pays et que leur disponibilité dépendra des réglementations locales et des emplacements des satellites. Une fonction intégrée demandera aux utilisateurs de sortir et de marcher dans une direction spécifique pour aider l' »iPhone » à se connecter à un satellite. Les connexions peuvent ne pas être instantanées et un iPhone‌ peut mettre jusqu’à une minute pour communiquer correctement avec un satellite.

La connexion aux satellites nécessitera une puce modem spéciale et Apple continuera à utiliser la technologie Qualcomm au cours des prochaines années. On ne sait pas si Apple collaborera avec Globalstar, comme l’a suggéré Kuo ces derniers jours. Selon Bloomberg, les concurrents de Globalstar Iridium Communications et Omnispace ne travaillent pas encore avec Apple.

Dans tous les cas, il est peu probable que les capacités satellites soient prêtes avant l’année prochaine, bien que les puces modem de l’iPhone 13 puissent disposer du matériel nécessaire pour les communications par satellite.

En outre, confirmant ce que Bloomberg a rapporté, Kuo a déclaré ces derniers jours qu’Apple utiliserait une puce Qualcomm X60 « personnalisée » qui prendra en charge les communications par satellite. Il a également déclaré qu’Apple travaillerait avec le partenaire de Qualcomm, Globalstar, sur la base que Qualcomm déploierait la prise en charge de la bande n53 de Globalstar dans un futur modem.

Cependant, les analystes notent que Globalstar travaille avec Qualcomm, mais la bande n53 mentionnée par Kuo concerne le spectre terrestre. En février, Globalstar a annoncé que le futur modem X65 de Qualcomm offrira une prise en charge globale du n53 5G dans le but d’étendre la « commercialisation du spectre terrestre » de Globalstar.

La bande n53 est une variante de la bande terrestre 53 de Globalstar, déjà utilisée pour les réseaux privés 4G et 5G. Nokia, par exemple, utilise la bande 53 pour un réseau sans fil privé dans le port de Seattle. Globalstar utilise le spectre à mi-bande pour des sociétés partenaires qui n’auraient autrement pas accès au spectre sous licence, mais la société ne commercialise ni n’offre le spectre n53 pour les communications par satellite, car il fonctionne exclusivement pour la couverture terrestre. La communication satellite-terre n’est pas fonction du spectre mentionné par Kuo et n’est pas approuvée pour ce type d’utilisation.