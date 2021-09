Ted Lasso, ou peut-être vaudrait-il mieux dire Apple TV+, a succombé aux exigences des acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney, les nouveaux propriétaires de l’équipe de football du Wrexham AFC. En août, les deux acteurs ont menacé en plaisantant de poursuivre « Ted Lasso » à moins que ses délicieux biscuits ne soient livrés à l’équipe pour le début de la saison.

Dans une lettre du bureau de « RR McReynolds », Reynolds et McElhenney se sont « fâchés » à cause d’une ligne d’un épisode de la saison 2 de Ted Lasso, qui se moque de l’entreprise commerciale du couple.

Le gag en question venait de « Higgins », un personnage de la série interprété par Jeremy Swift, qui dans l’épisode « Rainbow » a remis en cause l’achat de l’équipe de football galloise. « Higgins » a fait référence aux nouveaux propriétaires du Wrexham AFC, admettant qu’« il ne peut pas dire si l’achat du club est une blague ou non ».

RR McReynolds a été informé de la blague et a demandé « 2 GRANDES boîtes de biscuits Ted Lasso » avant le 21 août (le jour où la lettre a été signée), sinon une procédure judiciaire suivrait. Apple a promis de répondre aux demandes et a tenu sa promesse. Pour compenser le retard, l’entreprise a expédié 50 cartons au lieu des deux demandes.

« Un homme de parole, merci [Ted Lasso] ! Mieux vaut tard que jamais, 50 boîtes sont acceptées avec reconnaissance. P.s, dis à Colin, mae’r ddraig Gymreig yn gryf ynddo ! »

A man of his word, thanks @TedLasso!

Better late than never, 50 boxes of forgiveness are gratefully accepted 🍪

P.s, tell Colin, mae’r ddraig Gymreig yn gryf ynddo! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

🔴⚪️ #WxmAFC x #Believe pic.twitter.com/528NgSHeEL

— Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) September 2, 2021