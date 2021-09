Apple fera face à un recours collectif déposé pour des problèmes de confidentialité présumés liés à Siri.

Comme le rapporte Reuters, la plainte en question a été déposée en 2019 et accuse l’assistant vocal Siri d’avoir violé la vie privée des utilisateurs. Un tribunal californien a accepté le recours collectif, et les plaignants peuvent désormais essayer de prouver que Siri a régulièrement enregistré des conversations privées en raison d’activations accidentelles et qu’Apple a divulgué ces conversations à des annonceurs tiers.

Un utilisateur d’un recours collectif a affirmé que des discussions privées avec son médecin au sujet d’un traitement chirurgical particulier lui avaient valu de recevoir des publicités ciblées pour ce type de traitement. D’autres plaignants signalent des situations similaires concernant des baskets Air Jordan, des lunettes de soleil Pit Viper et d’autres produits dont ils avaient parlé avec leurs amis et leur famille.

Apple a toujours précisé que Siri ne fonctionnait pas de cette façon et il n’y a actuellement aucune preuve que la société ait jamais fourni des enregistrements privés à des annonceurs. Des accusations similaires ont également été portées contre les réseaux sociaux, mais même dans ce cas, aucune preuve n’a jamais été trouvée d’enregistrements partagés avec des tiers par Facebook ou d’autres.

La seule certitude est qu’Apple a rencontré des problèmes en 2019, lorsque des cas d’enregistrements entendus par certains des sous-traitants de l’entreprise ont été découverts. À l’époque, il a été découvert que les employés contractuels d’Apple chargés de vérifier la qualité de Siri écoutaient les conversations quotidiennes initiées via Hey Siri et que certains des clips contenaient des informations très personnelles, telles que les contacts, l’emplacement, etc. Cependant, aucune de ces conversations n’a jamais été partagée avec les annonceurs, et après le scandale, Apple a bloqué tout contrat avec des fournisseurs tiers pour le contrôle qualité de Siri, tout en ajoutant de nouvelles options de confidentialité pour les utilisateurs.

Avec iOS 15, la plupart des demandes adressées à Siri seront traitées en interne, ce qui réduit encore tout risque de confidentialité.