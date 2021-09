Apple n’a pas encore annoncé son très attendu événement de septembre, un événement qui verra l’arrivée non seulement des nouveaux iPhone 13 mais aussi de la nouvelle Apple Watch Series 7.

Depuis quelques semaines, les fuites les plus disparates sont devenues folles sur le net non seulement sur les nouvelles fonctionnalités mais aussi sur le nouveau design. La prochaine Apple Watch proposera très probablement un nouveau design carré et un écran plus grand que la Series 6. Selon les rumeurs, la nouvelle Apple Watch Series 7 sera disponible en deux variantes de 41 mm et 45 mm.

Selon Bloomberg, l’affichage sera d’environ 1,9 pouces sur le modèle 45 mm, avec une résolution de 396×484 pixels. Cela signifie essentiellement une augmentation d’environ 16% par rapport à la série 6.

This is a surprisingly substantial display size increase. Gray is 44mm and black is Series 7. Case of the watch is definitely gonna feel bigger on the wrist. https://t.co/d6pfrdqve9 pic.twitter.com/XCa5NKP1Mo — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) September 2, 2021

Bloomberg est également sûr de l’arrivée de nouveaux cadrans, évidemment conçus pour tirer parti de l’affichage plus grand. Le site a également évoqué plusieurs noms et certaines des caractéristiques de ces nouveaux cadrans :

Modular Max : évolution de l’Infograph Modulare avec plus de complications larges pour couvrir la largeur de l’écran.

: évolution de l’Infograph Modulare avec plus de complications larges pour couvrir la largeur de l’écran. Continuum : il changera en fonction du temps et ne présentera qu’une seule complication majeure

: il changera en fonction du temps et ne présentera qu’une seule complication majeure Atlas et World Timer : il se composera d’un cadran externe avec les fuseaux horaires et d’un cadran interne pour l’heure à chaque endroit

Selon Bloomberg, la firme de Cupertino aurait également préparé de nouveaux cadrans Hermes et Nike, évidemment conçus pour les éditions respectives d’Apple Watch. Au lieu de cela, les rumeurs sur la compatibilité des bracelets vendus à ce jour ont divergé. Ce n’est pas la première fois qu’Apple redessine sa smartwatch, cependant cette nouvelle augmentation de taille pourrait rendre les anciens bracelets pas entièrement compatibles. Soyons clairs, à ce jour il n’y a aucune certitude sur la compatibilité des bracelets par rapport à la nouvelle Apple Watch.

Max Weinbach, rédacteur indépendant pour Android Police, affirme avoir entendu un employé d’Apple dire que les magasins n’obtiennent plus de sangles 40/44. Les employés soutiennent que les nouvelles montres Apple pourraient donc ne pas être compatibles avec les bracelets des modèles précédents. Cependant, nous rappelons que cette situation s’est présentée dans le passé avec le passage aux formats actuels, pour permettre évidemment de revisiter les packages de vente et de s’adapter au nouveau format.

Fwiw I’ve heard from an Apple store employee that they’re not getting anymore 40/44mm bands in and expect the new Apple watch to use different bands that won’t be compatible with old watches https://t.co/BY9D8WQLFf — Max Weinbach (@MaxWinebach) September 2, 2021

À ce jour nous précisons que nous sommes confrontés à de simples spéculations sans certitude. Cependant, il ne nous reste plus qu’à attendre l’événement pour clarifier tous les doutes sur la nouvelle Apple Watch Series 7, en espérant une date de sortie sans retards possibles.