Apple a lancé une nouvelle fenêtre contextuelle dans iOS 15 pour permettre aux utilisateurs d’activer ou de désactiver les publicités personnalisées sur l’App Store et d’autres applications Apple.

La fenêtre contextuelle semble être gérée côté serveur plutôt qu’intégrée à la version bêta, car elle n’a commencé à apparaître que depuis quelques heures. L’alerte avec son option de choix est activée non seulement lors de l’ouverture de l’App Store, mais également lors de l’ouverture d’autres applications Apple pouvant contenir de la publicité personnalisée. L’utilisateur peut alors choisir d’activer ou non des publicités personnalisées sur les différentes applications Apple telles que News, iTunes et Stock Exchange.

« Les publicités personnalisées dans les applications Apple telles que l’App Store et Apple News vous aident à découvrir des applications, des produits et des services qui vous intéressent », indique la fenêtre contextuelle. « Nous protégeons votre vie privée en utilisant des identifiants générés par l’appareil et non en liant des informations publicitaires à votre identifiant Apple ».

Et encore : « L’activation de la publicité personnalisée augmente la pertinence des publicités affichées, nous permettant d’utiliser des données telles que les informations de compte, les achats d’applications et de contenu et, si disponibles, les types d’actualités que vous lisez. Apple ne vous suit pas et ne partage pas vos informations personnelles avec des tiers. »

Cette nouvelle fenêtre contextuelle intervient après qu’Apple a commencé à intégrer davantage de fonctionnalités de confidentialité dans iOS 15 et d’autres systèmes d’exploitation, en essayant de ne pas profiter de sa position par rapport aux développeurs tiers.