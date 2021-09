Le gouvernement indien pourrait bientôt lancer une enquête à grande échelle qui fera la lumière sur l’App Store et l’éventuel monopole des applications.

La Commission indienne de la concurrence (CCI), qui supervise les cas d’éventuels comportements anticoncurrentiels, enquête sur une affaire antitrust contre Apple déposée par un groupe indien à but non lucratif. Le groupe affirme que les frais standard de 30% d’Apple pour les achats intégrés nuisent à la concurrence, car ils augmentent les coûts à la fois pour le développeur et le client.

Cela en Inde serait le énième cas auquel Apple serait confronté en ce qui concerne l’App Store, le prétendu monopole sur le marché des applications et les commissions exigées des développeurs. Pour le moment, la commission indienne ne prévoit qu’une enquête ciblée, mais il n’y a toujours aucun signe de sanctions possibles.

Le groupe qui a déposé la plainte demande à Apple d’autoriser les modes de paiement tiers dans les applications, afin que les développeurs puissent contourner les frais de 30 ou 15% requis sur l’App Store. Entre autres, cette affaire intervient à quelques heures de la présentation de quelques nouveautés liées à l’App Store. Plus précisément, la mise à jour permettra à ceux qui développent des applications de « reader » (c’est-à-dire des applications de visualisation de contenu) d’inclure un lien dans l’application vers leur site pour permettre aux utilisateurs de configurer ou de gérer un compte.