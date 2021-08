Ces dernières années, les spéculations sur qui assumera le rôle de PDG d’Apple après Tim Cook ont ​​commencé à se développer de plus en plus. Cook lui-même a récemment confirmé qu’il ne serait « probablement » plus chez Apple dans 10 ans.

Mark Gurman de Bloomberg dit que la croyance au sein d’Apple est que Tim Cook veut rester en tant que PDG afin de superviser « une nouvelle catégorie de produits ». Ces « produits » visés devraient être les lunettes de réalité augmentée sur lesquelles Apple travaille depuis un certain temps déjà. Pas d’Apple Car, donc, aussi parce que cette dernière ne devrait pas être annoncée de sitôt, contrairement au premier appareil AR/VR d’Apple.

Le premier casque VR d’Apple est en effet prévu pour 2022, mais les lunettes AR sont encore en développement et la sortie est encore loin, en fait on parle de « la moitié de la décennie », donc vers 2025/2026. Gurman spécule que Cook prendra probablement sa « retraite » entre 2025 et 2028, car il a un accord salarial qui expirera en 2025.

Tim Cook est maintenant PDG d’Apple depuis 10 ans, et il semble que l’entreprise planifie déjà soigneusement sa succession, « nourrissant soigneusement sa prochaine classe de cadres supérieurs ». Qui voudriez-vous voir à la tête d’Apple après Tim Cook ?