Myst, l’un des jeux de réflexion les plus classiques et les plus populaires pour macOS, revient à la vie sur l’App Store et bénéficie d’une optimisation pour le nouveau Mac M1.

Le titre développé par Cyan Worlds ramène l’un des (rares) grands titres de jeux vidéo disponibles sur macOS, une véritable perle qui utilise désormais Metal 2.1 et s’enrichit de la technologie AMD FidelityFX Super Resolution, qui apporte un upscaling dynamique capable d’améliorer la qualité de le titre à la fois en termes de résolution et en termes de fréquence d’images. Le tout évidemment sans impacter significativement les performances de notre Mac.

Cette nouvelle édition du jeu propose des modèles polygonaux améliorés et des effets d’éclairage dynamiques, le tout jusqu’à une résolution 4K (grâce à la FidelityFX Super Resolution). L’équipe n’a pas précisé en détail le matériel nécessaire mais s’est limitée à publier une liste de Mac compatibles avec ce titre :

Tous les MacBook Pro sortis depuis 2018

Tous les iMac sortis depuis 2019

Tous les iMac Pro sortis depuis 2017

Tous les MacBook Air sortis depuis 2018

Tous les Mac Pro sortis depuis 2019

Tous les Mac mini sortis depuis 2018

Le titre est disponible sur le Mac App Store au prix de 29,99 euros.