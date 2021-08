Akira Yoshino, pionnier de la batterie lithium-ion et lauréat du prix Nobel, pense qu’Apple pourrait annoncer une sorte d’initiative pour les véhicules électriques d’ici la fin de 2021.

Dans une récente interview accordée à Reuters, Yoshino, membre honoraire de la société japonaise Asahi Kasei et prix Nobel de chimie en 2019 pour ses travaux sur les batteries lithium-ion, a également évoqué l’Apple Car.

Discutant de l’avenir des véhicules électriques, Yoshino a noté que l’industrie informatique, et pas seulement les constructeurs automobiles, se tourne de plus en plus vers la mobilité et a spécifiquement défini Apple comme « celui à surveiller ».

« L’entreprise à surveiller est Apple. Qu’est-ce qu’ils vont faire ? Je pense qu’ils pourraient annoncer quelque chose bientôt, déjà d’ici la fin de l’année. Et quel genre de voitures annonceront-ils ? Quel type de batterie ? Ils entreront probablement dans ce secteur en 2025. S’ils le font, je pense qu’ils devront annoncer quelque chose d’ici la fin de cette année. Ceci est juste ma supposition personnelle. »

Ce que l’on sait, c’est que, depuis 2014, Apple travaille sur le projet Titan dédié aux véhicules électriques. Au départ, il semblait que les efforts d’Apple se concentraient sur la création d’une plate-forme à vendre ensuite aux constructeurs automobiles, mais ces dernières années, les rumeurs se sont multipliées concernant une éventuelle voiture Apple autonome attendue dans les années à venir.

Pour Yoshino, d’ici fin 2021, l’entreprise publiera quelques déclarations sinon sur l’Apple Car, du moins sur les technologies qui seront à la base de la prochaine voiture électrique.