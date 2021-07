Apple a décidé de transférer Kevin Lynch, l’un des cadres supérieurs de l’entreprise, de l’équipe Apple Watch à l’équipe de développement Apple Car.

Kevin Lynch est le vice-président de la technologie d’Apple et a joué un rôle clé dans le développement de l’Apple Watch et de ses fonctionnalités de santé. Malgré son transfert au sein de l’équipe Apple Car, son rôle dans l’entreprise ne changera pas et à partir d’aujourd’hui, il contribuera au développement de la voiture autonome sur laquelle travaille l’entreprise. Evan Doll, directeur du génie logiciel de santé chez Apple, assumera certaines des responsabilités de Lynch au sein de l’équipe de soins de santé dirigée par Jeff Williams.

Le projet Apple Car est actuellement supervisé par John Giannandrea, vice-président senior d’Apple pour l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle. La conception a été modifiée à plusieurs reprises au fil des ans, mais Apple se concentre désormais sur la création d’un système de conduite autonome à utiliser pour une voiture de marque Apple qui sera produite à l’avenir avec un partenaire industriel.

Rappelons que l’Apple Car pourrait faire ses débuts entre 2025 et 2028.