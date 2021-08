Apple maintient sa deuxième place sur le marché des PC grâce à de fortes ventes de Mac puces M1 qui compensent la baisse des livraisons d’iPad.

Le début de la pandémie a entraîné une croissance continue du marché des PC. Cependant, malgré cette croissance, Apple perd du terrain face à des concurrents de plus en plus féroces. En fait, selon les recherches de Canalys, Apple est le seul grand fournisseur de PC à enregistrer une baisse pour le deuxième trimestre 2021. Cela a été principalement attribué à la baisse de la demande d’iPad. En ne considérant que les livraisons d’ordinateurs portables, Apple a enregistré une croissance de 24% en glissement annuel grâce au succès du MacBook Air M1 et du MacBook Pro 13 pouces.

Samsung et Lenovo ont affiché une croissance substantielle de 51% et 25% respectivement. Ces sociétés ont pu surmonter les problèmes causés par la pénurie de puces et regagner du terrain auparavant vendu à Apple. Le marché des tablettes, en revanche, est resté relativement stable, avec une baisse globale de 1%. Apple continue de détenir une part de marché de 45%, avec une grande avance sur les 22% d’Amazon.

Cependant, Apple pourrait retrouver une belle croissance sur ce marché après son cycle publicitaire d’automne. En fait, dans les prochains mois, la société devrait sortir de nouveaux iPad et les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces.

Canalys prédit que le retour à l’école de millions d’enfants n’affectera pas la demande du marché, car les étudiants auront toujours besoin d’avoir accès à des ordinateurs. Cependant, les choses pourraient changer en 2023, où il pourrait y avoir les premiers signes d’une forte baisse.