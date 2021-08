Un nouveau brevet Apple explique en détail comment contrôler un iPhone ou une Apple Watch à l’aide du souffle.

Apple explique que plusieurs capteurs seraient utilisés pour détecter lorsqu’un utilisateur souffle sur son iPhone ou son Apple Watch, provoquant la détection d’un petit changement de pression au-dessus d’un certain seuil. Dans le même temps, un détecteur spécial surveille le mouvement effectué par l’iPhone ou l’Apple Watch en dessous d’un certain seuil, afin d’éviter les faux positifs.

Souffler sur une Apple Watch pourrait nous permettre de répondre à un appel téléphonique ou de réveiller l’appareil, comme l’explique Apple dans le brevet. De cette façon, vous pouvez activer diverses fonctions et options sans avoir à utiliser vos mains.

Pourquoi offrir aux utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch la possibilité de contrôler leurs appareils en utilisant la même action qu’ils font pour souffler les bougies ? Apple explique dans le brevet que « les appareils électroniques portables nécessitent souvent la main d’un utilisateur pour tenir ou porter l’appareil et une seconde main pour interagir physiquement avec l’appareil pour fournir des commandes d’entrée et contrôler la fonctionnalité de l’appareil électronique. Lorsque l’utilisateur est incapable d’interagir physiquement avec un appareil électronique pour fournir des commandes d’entrée, l’expérience fournie par l’appareil est considérablement réduite ».

Compte tenu des coûts d’achat d’une Apple Watch ou d’un iPhone, aucun consommateur ne souhaite que l’expérience utilisateur de son appareil soit réduite en raison de l’impossibilité d’interagir à deux mains à certains moments. Et voilà qu’une telle solution pourrait s’avérer très utile, même s’il sera très étrange de voir des gens souffler sur leur Apple Watch.

Dans le brevet, Apple précise que l’appareil doit tout de même être approché à une distance adéquate de la bouche, afin de créer une certaine pression sur les capteurs.

Que pensez-vous de ce brevet ?