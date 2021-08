The Tragedy of Macbeth, l’une des productions très attendues d’Apple TV+, sera le film qui clôturera la 65e édition du BFI London Film Festival.

L’avant-première sera projetée le 17 octobre, jour de clôture du festival du film. Le film écrit et réalisé par Joel Coen, entièrement en noir et blanc, mettra en vedette Denzel Washington et Frances McDormand.

The Tragedy of Macbeth est une adaptation cinématographique de la tragédie de William Shakespeare et représente la première expérience solo réalisée par l’un des frères Coen. Rappelons qu’Apple a acquis les droits de cette production A24, une société de production cinématographique qui a déjà porté le film On the Rocks avec Bill Murray sur TV+.

The Tragedy of Macbeth arrivera évidemment sur Apple TV+, cependant, la date de sortie reste entourée de mystère.