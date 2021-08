Mark Gurman de Bloomberg a confirmé qu’Apple n’ajouterait pas Touch ID sous l’écran de l’iPhone 13, bien que quelque chose de similaire puisse arriver à l’avenir.

« Même si Apple avait testé Touch ID sous l’écran pour les prochains iPhone, cette fonctionnalité ne viendra pas. Je pense qu’Apple veut continuer à se concentrer sur Face ID pour ses iPhone haut de gamme et son objectif à long terme est d’implémenter Face ID sous l’écran. »

Bien que nous entendions presque chaque année parler de la possibilité qu’Apple introduise un capteur Touch ID sous l’écran, il semble que nous ne le verrons pas non plus en 2021. Selon Gurman, le géant californien suivra les traces de Samsung, qui a présenté sa première caméra sous-écran sur le nouveau pliable Galaxy Z Fold 3.

Bloomberg propose deux manières possibles pour Apple d’utiliser Face ID et Touch ID à l’avenir. Les modèles plus chers peuvent avoir Face ID sous l’écran, tandis que les modèles de milieu de gamme auront Face ID dans l’encoche. Alternativement, les modèles haut de gamme peuvent avoir Face ID sous l’écran, tandis que les modèles de milieu de gamme peuvent avoir Touch ID sous l’écran.

Pour l’iPhone 13, cependant, il n’y aura rien de tout cela. Les dernières rumeurs disent qu’Apple proposera une encoche plus petite pour Face ID, un affichage à taux de rafraîchissement de 120 Hz, jusqu’à 1 To de stockage dans les modèles Pro, une puce A15 plus rapide et de nouveaux capteurs de caméra. Cette année également, la société présentera quatre nouveaux iPhone, dont l’annonce est prévue pour le mois de septembre.