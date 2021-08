Selon l’analyste de Wedbush Daniel Ives, Apple lancera l’iPhone 13 au cours de la troisième semaine de septembre avec une option de stockage de 1 To pour les modèles Pro.

Ives dit qu’Apple produira entre 130 et 150 millions d’iPhone au second semestre 2021, l’iPhone 13 devant représenter 35 à 45% de tous les smartphones Apple produits au troisième trimestre. L’analyste prévoit un lancement dans la troisième semaine de septembre, tandis que l’événement de présentation pourrait être organisé le mardi 7 septembre, 14 septembre ou 21 septembre.

Du côté des nouveautés, l’iPhone 13 Pro devrait inclure des options de stockage de 1 To, tandis que les modèles standards seront limités à un maximum de 512 Go. Les modèles Pro peuvent également comporter plusieurs innovations d’appareil photo, avec des fonctions avancées de prise de photos et d’enregistrement vidéo ProRes, conçues pour les éditeurs professionnels avec des options de résolution HD et 4K. Avec l’iPhone 12, Apple a ajouté ProRAW pour les photos et ProRes est l’équivalent vidéo de ce format.

En ce qui concerne le matériel, les ‌iPhone 13‌ Pro/Max devraient inclure un objectif Ultra Wide amélioré, avec la transition d’un objectif à 5 éléments à un objectif à 6 éléments, ainsi qu’un autofocus plus performant.

Dans sa note, Ives réitère que tous les modèles d’iPhone 13‌‌ seront équipés de capteurs LiDAR, permettant des expériences AR plus réalistes et une meilleure mise au point automatique dans des conditions de faible luminosité.