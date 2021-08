À l’approche du lancement de l’iPhone 13, de nouvelles rumeurs apparaissent chez Bloomberg. C’est une nouvelle extrêmement intéressante et importante, qui complète le tableau des rumeurs sur le nouvel iPhone.

En plus de l’encoche plus petite, dont on parle depuis un certain temps déjà, le nouveau rapport met en lumière deux innovations extrêmement importantes pour les utilisateurs liés au monde de la photographie et de la vidéo.

L’une des fonctionnalités les plus importantes susceptibles d’être présentes sur l’iPhone 13 est la possibilité d’utiliser également le mode portrait pour les vidéos. L’iPhone aura donc une extraordinaire capacité à appliquer de la profondeur de champ, image par image, sur des vidéos en mode Bokeh.

Mais, en plus de cette fonctionnalité, le nouvel iPhone 13 Pro fera un clin d’œil à tous les professionnels de l’image. En effet, il est fort probable que les nouveaux iPhone puissent enregistrer des vidéos au format ProRes, un standard de référence dans le monde du cinéma. On ne connaît pas précisément les détails de ce format mais on suppose qu’il y a au moins 10 bits comme c’est déjà le cas sur l’iPhone 12 Pro avec support du Dolby Vision.

Évidemment, comme il fallait s’y attendre, cette nouveauté devrait être exclusive aux modèles Pro et Pro Max.

Enfin, le rapport parle également d’une nouvelle fonctionnalité liée à l’intelligence artificielle capable d’améliorer la retouche photo avec l’application sélective d’effets et de filtres. Le nouvel iPhone 13 devrait intégrer la puce A15 d’Apple et proposer un nouvel écran avec un taux de rafraîchissement de 120Hz.

Bien que nous connaissions déjà les principales nouveautés possibles de l’iPhone 13, nous ne manquerons pas de vous tenir informé si d’autres rumeurs émergent avant la keynote attendue cet automne.