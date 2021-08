L’intérêt pour le nouvel iPhone 13 monte en flèche ! Selon une étude américaine, 44% des utilisateurs actuels d’iPhone voudront acheter le nouveau modèle.

Vous voulez mettre la main sur le futur iPhone 13 ? Vous n’êtes pas les seuls ! L’enquête a montré que 44% des utilisateurs américains qui possèdent déjà un iPhone souhaitent passer à l’iPhone 13 et à l’iPhone 13 Pro Max, les deux modèles les plus attendus.

Les raisons de ce choix ? Très probablement le taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz. Les modèles les plus populaires sont divisés comme suit :

38% – iPhone 13

31% – iPhone 13 Pro Max

24% – iPhone 13 Pro

7% – iPhone 13 mini

Ces chiffres sont très intéressants, notamment le pourcentage pour la variante du modèle « mini ». Cette dernière n’est pas la plus attendue, et ce n’est pas non plus le modèle le plus vendu de la gamme iPhone 12. Allez-vous acheter le nouvel iPhone ? Quel model ? Faites le nous savoir dans les commentaires.