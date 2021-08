Foxconn, le fournisseur de longue date d’Apple, a conclu plusieurs accords de développement et partenariats pour construire de nouvelles usines capables de produire des véhicules électriques. L’idée d’entrer dans ce secteur remonte à 2014.

Les ambitions de Foxconn dans l’industrie des véhicules électriques ne sont pas un secret, car la société a réalisé des investissements importants pour s’implanter davantage dans l’industrie automobile et renforcer sa position en tant que futur constructeur de ces véhicules.

Nikkei dit que le fondateur et ancien président de Foxconn, Terry Gou, avait lancé une initiative pour construire un prototype de véhicule électrique dès 2014. Surnommé « A-Fu Initiative », le projet impliquait une branche de l’entreprise qui supervise normalement les outils de précision.

« Si nous pouvons fabriquer des iPhone, pourquoi ne pouvons-nous pas fabriquer de véhicules électriques ? C’est un iPhone à quatre roues », a déclaré Gou plus d’une fois lors de réunions internes.

Le projet « A-Fu » a finalement été abandonné en raison des complexités associées à la construction d’une voiture, mais les plans de Foxconn pour entrer dans l’industrie prennent à nouveau forme, également grâce au fort intérêt d’Apple pour ce domaine.

Le successeur de Gou, Young Liu, s’est fixé pour objectif d’intégrer les conceptions, les composants, les pièces mécaniques et les logiciels de Foxconn dans 5% des véhicules électriques mondiaux d’ici 2025. Cela ne semble être que la première étape vers l’objectif ultime d’assembler des véhicules entiers, avec Apple à la fenêtre.

Plus tôt ce mois-ci, la société a annoncé son intention de commencer la production en série de nouvelles usines de véhicules électriques aux États-Unis et en Thaïlande, et étudie également la possibilité de construire des installations similaires en Europe.

Foxconn est bien placé pour tirer parti de la transition mondiale vers les véhicules électriques, car la société et ses filiales servent actuellement de fournisseurs aux constructeurs automobiles traditionnels et électriques. L’entreprise fabrique une gamme de composants, notamment des écrans de tableau de bord, ainsi que des produits mécaniques et plastiques. La prochaine étape sera la production de véhicules électriques complets.

Comme vous le savez, Apple évalue plusieurs partenaires pour la production de sa voiture électrique attendue d’ici 2030, mais à ce stade Foxconn pourrait être le meilleur candidat s’il est prêt dans deux ou trois ans.