Aujourd’hui, l’analyste Ming-Chi Kuo a annoncé qu’Apple prévoyait de lancer un nouveau MacBook Air avec un écran mini-LED et plusieurs options de couleur vers la mi-2022.

Cela vient confirmer les précédentes rumeurs provenant de Mark Gurman de Bloomberg ou encore celles du leaker Jon Prosser.

Selon Kuo, le nouveau MacBook Air aura droit à un « tout nouveau design » avec une esthétique proche de celle des futurs MacBook Pro, lesquels devraient également embarquer un écran mini-LED et des bords plus fins. Des rumeurs précédentes ont suggéré que le nouveau MacBook Air disposerait aussi d’une puce de silicium Apple plus rapide et un câble d’alimentation magnétique « MagSafe ».

En revanche, Kuo ne sait pas encore si Apple a l’intention d’abandonner l’actuel MacBook Air M1 suite à l’entrée en production de masse du modèle mini-LED, ce qui pourrait avoir un effet sur les prix. Dans ce cas précis, Kuo pense que le modèle mini-LED pourrait être probablement proposé au même prix de 999 $. Si le MacBook Air M1 reste dans le catalogue, aux côtés du modèle mini-LED, alors Kuo s’attend à ce qu’il bénéficie d’une baisse de prix.

Le fabricant chinois BOE fournira les écrans mini-LED pour le nouveau MacBook Air, tandis que LG et Sharp fourniront les écrans mini-LED pour les prochains modèles de MacBook Pro, selon Kuo.

Pour rappel, Apple a mis à jour le MacBook Air avec la puce M1 pour la dernière fois en novembre 2020.