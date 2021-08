Apple a rendu public l’iOS 14.7 le mois dernier, et iOS 15 est maintenant proche de la version finale, qui aura lieu en septembre. Malgré cela, il semble qu’Apple envisage de sortir iOS 14.8 sous peu.

Comme rapporté par Brendan Shanks sur Twitter, la dernière mise à jour de Xcode 13 inclut des références à iOS 14.8. Cette découverte a également été confirmée par 9to5Mac, qui a suggéré qu’Apple travaillait bel et bien sur la mise à jour. iOS 14.8 représenterait en quelque sorte un record, puisque jusqu’à présent aucune « version .8 » d’iOS n’avait jamais été publiée.

Si la sortie d’iOS 14.8 peut sembler étrange, quelques semaines seulement avant la sortie de la nouvelle version du système d’exploitation d’Apple, ce n’est pas vraiment nouveau. L’année dernière également, Apple a publié iOS 13.7 le 1er septembre, deux semaines seulement avant qu’iOS 14 ne soit rendu public le 16 septembre. En outre, vous devez également tenir compte du fait que cette année, Apple a déjà annoncé qu’elle prévoyait d’offrir aux utilisateurs le choix entre la mise à niveau vers iOS 15 lors de la sortie ou vers iOS 14, au moins initialement, mais toujours recevoir des mises à jour de sécurité importantes.

Pour le moment, on ne sait pas quand Apple pourrait sortir iOS 14.8 et nous ne savons même pas quelles pourraient être les nouveautés. Ce sera certainement une mise à jour qui se concentrera principalement sur la résolution des problèmes de sécurité et des bogues connus.