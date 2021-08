Apple a publié une nouvelle version de Safari Technology Preview 129 pour macOS Big Sur et macOS Monterey, qui apporte des corrections de bogues et des améliorations de performances.

Safari Technology Preview est une version alternative du navigateur Web d’Apple axée sur les développeurs car elle inclut des fonctionnalités bêta qui ne sont pas encore disponibles dans la version standard de Safari.

Avec Safari Technology Preview 129, Apple améliore les performances et corrige des bogues pour Web Inspector, CSS, Scrolling, Rendering, WebAssembly, Web API, Platform Features, IndexedDB, Media, WebGL et WebCrypto. Cette version de Safari peut être installée à la fois sur la version bêta de macOS Monterey et sur macOS Big Sur. De cette façon, même les utilisateurs exécutant la dernière version officielle de macOS peuvent découvrir les dernières nouvelles de Safari sans installer la version bêta du nouveau système d’exploitation.

Sur macOS Big Sur, cependant, cette version nécessite l’option GPU Process: Media pour résoudre les problèmes avec les services de streaming. Pour l’activer, il suffit d’aller dans les Fonctionnalités expérimentales dans le menu Développement.

Si vous aviez déjà installé une version précédente, la mise à jour est disponible via le menu Mise à jour du logiciel dans l’application Préférences Système. Si vous n’avez jamais installé cette version de Safari, vous pouvez la télécharger gratuitement sur le site Web des développeurs Apple.