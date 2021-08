Apple a publié une nouvelle version bêta du micrologiciel pour les AirPods Pro uniquement pour les membres du programme pour développeurs Apple.

Le premier firmware pour AirPods Pro‌ incluait la prise en charge de FaceTime Spatial Audio et de la réduction du bruit ambiant. Cette nouvelle mise à jour, la version 4A362b, inclut également la fonction Conversation Boost. Bien qu’Apple ne fournisse pas de notes de version pour mettre en évidence les nouveautés de cette mise à jour, les utilisateurs ont déclaré que la fonctionnalité était enfin disponible.

Conversation Boost amplifie la voix d’une personne qui parle devant vous en utilisant la technologie de formation de faisceau des microphones. Apple explique que la fonctionnalité est principalement conçue pour les personnes qui ont des problèmes auditifs légers, ce qui entraîne des difficultés à entendre les autres sans l’utilisation d’appareils dédiés. Bien sûr, n’importe qui peut utiliser cette fonctionnalité pour parler à d’autres personnes sans avoir à retirer les AirPods de leur oreille. Puisqu’il s’agit d’une option liée à l’accessibilité, elle peut être activée ou désactivée dans le menu Accessibilité de l’application Réglages d’iOS.

Pour installer le firmware bêta, les utilisateurs doivent avoir un iPhone avec la bêta d’iOS 15, un Mac avec Xcode 13 bêta et avoir leurs AirPods Pro‌ complètement chargés. Une fois la bêta installée, cependant, il n’est plus possible de revenir à une version stable précédente.