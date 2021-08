La dernière bêta d’iOS 15, à savoir la bêta 4, semble avoir apparemment amélioré la façon dont les iPhone prennent et traitent les photos. Dans certaines conditions d’éclairage, l’iPhone supprime l’effet de lumière parasite des photos.

En plus du matériel de l’appareil photo, le traitement effectué par le processeur de signal d’image ou le FAI joue un rôle important dans la qualité des photos sur l’iPhone. Dans la dernière bêta d’iOS 15‌, Apple a probablement amélioré ce processus de traitement lorsque les utilisateurs prennent des photos dans certaines conditions. De cette façon, il parvient à résoudre le problème de la lumière parasite. Le changement a été remarqué par un utilisateur sur Reddit et davantage rendu public par la populaire application de caméra Halide sur Twitter.

Ci-dessous, vous pouvez voir deux photos montrant comment Apple est capable de supprimer la lumière parasite des photos lors du traitement post-photo sur la dernière bêta. La première photo montre la prise de vue avec un effet de lumière parasite gênant, qui disparaît dans la prise de vue immédiatement en dessous.

Cette nouveauté n’a pas été mentionnée par Apple, donc pour le moment la question n’est toujours pas claire. Cependant, il est possible que la dernière bêta ait amélioré le système utilisé par l’iPhone pour détecter différentes scènes et utiliser ces informations pour compenser et supprimer les reflets indésirables de l’objectif.

Pour le moment nous vous rappelons qu’iOS 15‌ est toujours en bêta test pour les développeurs, mais qu’une beta publique est également disponible. La version finale sera disponible pour tous les utilisateurs cet automne.