Alors qu’iOS 15 est encore à l’état de « bêta », Apple a commencé à mettre en lumière les événements in-app sur l’App Store, avec une session de camp d’été TikTok. Ce dernière était visible ce mardi sur la page « Aujourd’hui » de l’App Store.

Apple avait annoncé cette nouveauté lors de la WWDC 21 en juin dernier, qui permettra aux développeurs de proposer des événements intégrés aux applications. Ces évènements pourront apparaître à certains moments dans les applications et les jeux. Apple proposera certains événements sur l’App Store pour aider les créateurs d’applications à toucher un public plus large.

Pour l’heure, il ne s’agit que d’un teste de la part d’Apple avant que la fonction fasse ses débuts dès cet automne. Comme l’a noté le graphiste et podcasteur Brahm Shank sur Twitter, les appareils exécutant iPadOS 15 ont reçu des informations pour une session de camp d’été TikTok sur la page « Aujourd’hui » de l’App Store. La même fonctionnalité a également été vue sur iOS 15.

Comme expliqué par MacRumors, l’événement in-app s’affiche sous la forme d’une carte dans la vue Aujourd’hui avec l’heure de début et un lien vers la page App Store de TikTok. La carte comprend des détails sur l’événement, qui, pour l’événement TikTok, voit des créateurs et des artistes discuter de contenu autour de thèmes de plein air.

Les utilisateurs ont la possibilité de pouvoir définir un rappel pour participer à l’événement in-app via une icône d’alarme disponible sur la carte de l’événement.

En plus des sélections organisées et des recommandations personnalisées sur les onglets Aujourd’hui, Jeux et Applications de l’App Store, les événements intégrés à l’application sont présentés dans une section spéciale sur la page produit d’une application et affichés en bonne place dans les résultats de recherche de l’App Store. Les utilisateurs peuvent également rechercher des événements directement dans l’App Store, indique Apple dans une page Web de développeur détaillant la fonctionnalité. Les développeurs ont la possibilité de facturer certains événements, comme des modes de jeu limités ou des présentations spéciales.

Les événements intégrés à l’application seront accessibles au public lors du lancement d’iOS 15 en version finale cet automne.