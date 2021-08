À partir d’aujourd’hui, Apple offre la possibilité de configurer le Mac Pro avec de nouvelles options haut de gamme pour le GPU. Désormais, vous pouvez également choisir entre AMD Radeon Pro W6800X, W6800X Duo ou W6900X lors de la configuration.

Commençons par la Radeon Pro W6800X avec 32 Go de mémoire GDDR6 pour laquelle 2 760 € supplémentaires sont demandés par rapport à la variante de base. Et il est également possible d’en choisir deux, pour un prix supplémentaire de 5 980 €.

On passe ensuite à la Radeon Pro W6900X avec 32 Go de mémoire GDDR6 pour laquelle 6 444 € supplémentaires sont nécessaires par rapport à la variante de base. Et il est également possible d’en choisir deux, pour un prix supplémentaire de 13 340 €.

Enfin, nous avons la Radeon Pro W6800X Duo avec 32 Go de mémoire GDDR6 pour laquelle 5 290 € supplémentaires sont nécessaires par rapport à la variante de base. Et il est également possible d’en choisir deux, pour un prix supplémentaire de 11 040 €.

On rappelle que le Mac Pro, sorti en 2019, est une machine destinée aux utilisateurs qui ont besoin d’une machine très puissante et polyvalente. De plus, il est toujours basé sur des puces Intel, contrairement à d’autres modèles Mac récents qui sont passés aux puces Apple Silicon.