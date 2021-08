Apple accélère et facilite l’achat d’accessoires dans les Apple Store avec un nouvel App Clip pour le paiement automatique basé sur l’application Apple Store et Apple Pay.

Certains Apple Store ont désormais des codes App Clip sur leurs étagères. Pour essayer la nouvelle fonctionnalité, utilisez simplement l’appareil photo sur n’importe quel iPhone avec iOS 14.3 ou version ultérieure pour scanner le code, qui ressemble à un code QR. En scannant le code d’un accessoire, vous pouvez vérifier sa compatibilité et lancer le processus de paiement en libre-service. L’auto-paiement de l’Apple Store est un moyen d’éviter la file d’attente, mais jusqu’à présent, pour utiliser la fonctionnalité, il était nécessaire de télécharger l’application Apple Store et d’avoir quelques connaissances de base. Avec App Clips, cependant, le paiement en libre-service devient accessible à tous à un moment où éviter les contacts étroits est plus important que jamais.

Si vous souhaitez essayer le paiement automatique App Clip dans un Apple Store, veuillez noter que cette fonctionnalité n’est compatible qu’avec les accessoires d’étagère. De plus, cette fonctionnalité n’a été implémentée que dans certains magasins pour le moment. Si par contre vous devez acheter un iPhone, iPad ou Mac, vous devrez obligatoirement passer par un employé en magasin.