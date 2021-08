Grâce à une photo accidentellement tweetée par un cadre d’Intel, les futurs Mac bénéficieront du support Thunderbolt 5 avec une bande passante de 80 Gbps.

Gregory Bryant, vice-président d’Intel, a passé quelque temps dans les installations de recherche et développement d’Intel en Israël. Un premier article montrant le trajet de Bryant jusqu’au gymnase pour surmonter le décalage horaire a été suivi d’un autre plus tard dans la journée, Bryant se voyant montrer les bureaux et les recherches. Le message contenait quatre photos, mais a été rapidement supprimé et remplacé par un tweet avec trois photos. La photo supprimée montrait de nouvelles informations sur la technologie Thunderbolt 5.

Day 1 with the @intel Israel team in the books. Great views…incredible opp to see @GetThunderbolt innovation …a validation lab tour and time with the team…can’t wait to see what tomorrow brings! pic.twitter.com/GKOddA6TNi

— Gregory M Bryant (@gregorymbryant) August 1, 2021