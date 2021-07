Les nouveaux investissements de LG Display confirment l’intention de l’entreprise de produire davantage d’écrans OLED pour Apple.

LG Display annonce qu’il envisage la possibilité de construire une usine de production supplémentaire de panneaux OLED pour les produits informatiques et mobiles. Grâce à cet investissement, LG Display sera en mesure de produire beaucoup plus de panneaux et d’assurer à Apple un approvisionnement plus important pour les iPhone et autres appareils de la société utilisant des écrans OLED.

« Au second semestre de cette année, LG Display continuera d’augmenter ses bénéfices en continuant à renforcer sa position sur le grand marché de la télévision et à étendre sa position sur le marché premium de taille moyenne.

Dans le même temps, la société identifiera les produits où l’industrie OLED peut libérer sa valeur intrinsèque distincte et les développer dans des segments à forte marge et à forte croissance. Grâce à cette stratégie, la société devrait augmenter rapidement sa rentabilité et vise à augmenter son activité OLED au second semestre de cette année. »

La nouvelle ligne de production de LG augmentera la capacité de 15 000 substrats par mois dans le but de produire plus de panneaux pour Apple et d’augmenter de 50 % la production d’écrans OLED pour iPhone.

Selon les dernières informations, Apple a demandé à ses fournisseurs 90 millions de dalles OLED pour l’iPhone 13, qui seront réparties entre Samsung et LG. Étant donné que la firme de Cupertino souhaite réduire sa dépendance vis-à-vis d’un concurrent direct comme Samsung, les nouveaux investissements de LG sont perçus de manière positive et Tim Cook est impatient de passer davantage de commandes auprès de LG Display.

La nouvelle gamme E6-3 de LG, cependant, ne sera probablement pas opérationnelle avant l’année prochaine. De plus, LG a arrêté la production de panneaux OLED mobiles en 2017 car il n’a pas obtenu l’approbation de qualité d’Apple, mais a ensuite rejoint en 2018, fournissant 25 millions d’unités.