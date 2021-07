Plus de 90 PDG, dont Tim Cook d’Apple, exhortent le Congrès américain à adopter une loi qui ouvre la voie à la citoyenneté pour les jeunes immigrants entrés illégalement dans le pays alors qu’ils étaient enfants.

Comme le rapporte Bloomberg, la lettre a été signée par plusieurs PDG tels que Tim Cook d’Apple, Mark Zuckerberg de Facebook, Sundar Pichai de Google, Andy Jassy d’Amazon, Brad Smith de Microsoft et bien d’autres pour contester une récente décision du tribunal de district américain.

« La décision du tribunal de district est dévastatrice pour des centaines de milliers de Rêveurs, car le juge a trouvé le programme illégal. Alors que la décision permet à ceux qui détiennent actuellement la DACA de continuer à renouveler leur statut, du moins pour l’instant, en revanche, elle jette davantage la vie de ces Rêveurs dans le chaos et limite leur capacité à travailler légalement et à contribuer à notre pays.

Nous exhortons vivement le Congrès à adopter une loi pour fournir un chemin de citoyenneté aux Rêveurs. Sécuriser un chemin vers la citoyenneté pour les rêveurs n’est pas seulement la bonne chose à faire, mais c’est un énorme avantage économique pour les États-Unis.

Les rêveurs ajoutent des milliards de dollars à notre PIB ; ce sont des salariés qui occupent des rôles clés dans nos entreprises ; payer les taxes fédérales, étatiques et locales ; ils travaillent avec nous, lancent leurs propres petites entreprises, enseignent à nos enfants à l’école et servent dans notre armée. Environ la moitié de tous les Rêveurs sont des travailleurs essentiels qui ont servi en première ligne de la crise du COVID-19. »

Ce n’est pas la première fois qu’Apple et Tim Cook mettent leur voix et leurs noms pour protéger l’Action différée pour les arrivées d’enfants, la loi voulue par Obama qui protège les immigrés entrés illégalement aux États-Unis lorsqu’ils étaient enfants. En 2019, Apple a déclaré qu’il employait 443 titulaires de DACA dans 36 États américains. Pour Apple et Tim Cook, les Dreamers jouent un rôle important au sein de l’entreprise en tant que main-d’œuvre dans le développement de matériel, de logiciels et de divers postes tels que techniciens, vente au détail, support et plus encore.

Dans cette nouvelle lettre signée par plus de 90 PDG, le discours du président Biden après sa rencontre avec les Rêveurs est également cité : « Ces jeunes font partie du tissu de notre nation et sont vitaux pour notre avenir. »

Les PDG demandent donc une législation qui crée une voie vers la citoyenneté pour tous les Rêveurs afin qu’ils puissent rester aux États-Unis pour étudier, travailler ou servir dans l’armée.