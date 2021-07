Apple a envoyé une lettre de mise en garde à un leaker vivant en Chine dans le cadre de ses tentatives en cours pour réduire les fuites sur des produits non-officiels.

Le responsable des fuites avait partagé des images en ligne de certains prototypes Apple volés dans des usines de fournisseurs en Chine. Il y a quelques jours, le citoyen chinois a reçu une lettre d’avertissement du cabinet d’avocats d’Apple en Chine :

« Vous avez divulgué sans autorisation une grande quantité d’informations relatives à des produits et prototypes Apple non publiés, ce qui constituait une violation délibérée des secrets commerciaux d’Apple. Après une enquête approfondie, Apple a obtenu des preuves pertinentes de votre divulgation non autorisée de produits Apple. Votre violation intentionnelle se manifeste spécifiquement par : le partage d’informations non publiées sur les nouveaux produits Apple via les plateformes de médias sociaux, y compris, mais sans s’y limiter, la conception et les performances de ces nouveaux produits. »

La lettre demande ensuite au responsable de la fuite de cesser de partager et de vendre des informations sur les produits Apple qui n’ont pas encore été introduits et d’envoyer des informations sur la personne qui a fourni ces documents. Le responsable de la fuite a également été invité à signer un document acceptant de se conformer aux demandes dans les 14 jours suivant la réception de la lettre.

Une enquête précédente de Vice a révélé qu’il existe un marché gris alimenté par les employés chinois d’Apple et de Foxconn faisant sortir du matériel inédit des usines, ce qui permet aux détaillants d’acquérir des appareils à vendre à des collectionneurs, dont certains publient ensuite des images sur les réseaux sociaux.

Pour le moment, on ne sait pas qui est ce leaker mais on sait que le compte Twitter du célèbre « M. White » a été supprimé le 11 juin. Est-il le destinataire de la lettre ?