« For All Mankind » a captivé le public pendant deux saisons avec un aperçu de ce qui aurait pu se passer si la course à l’espace entre les États-Unis et l’Union soviétique se poursuivait. Maintenant, il semble qu’Apple TV+ ait commencé à travailler sur la saison 4.

L’information provient de la Writers Guild of America, qui dans un onglet mis à jour sur son site Web répertorie les personnes qui continueront à travailler sur la série jusqu’à la quatrième saison. Pour l’instant, toutes les personnes répertoriées pour la saison quatre ont déjà travaillé sur la série. Parmi ceux, il y aura toujours Ronald Moore, l’un des principaux architectes de « For All Mankind ».

Le tournage de la troisième saison devrait se terminer sous peu, la sortie étant prévue mi 2022. Pour le moment, il n’y a pas de dates précises pour la sortie de la saison 4 qui, à ce stade, pourrait arriver en 2023.