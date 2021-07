Selon Epic Games, Google n’a aucun intérêt à convaincre les utilisateurs d’iOS d’abandonner Apple et de passer à Android. Pour quelle raison ?

Dans un communiqué rendu au tribunal lors de la bataille juridique contre Google et le Play Store, les avocats d’Epic ont déclaré que Google n’avait aucune incitation à persuader les gens de passer d’iOS à Android, car l’entreprise gagne beaucoup d’argent grâce au moteur de recherche intégré nativement. sur Safari mobile.

Le procès contre Google est parallèle à celui contre Apple, mais la raison est la même : le retrait du Fournisseur de la boutique, après l’ajout d’un système de paiement non autorisé. Dans les nouveaux documents, Epic ajoute à la dose et affirme que le monopole persistant de Google est le résultat des efforts délibérés de la société pour l’atteindre et le maintenir, forçant des sociétés tierces à conclure des accords anticoncurrentiels.

Les avocats d’Epic ajoutent que la relation étroite entre Google et Apple réduit toute incitation à la concurrence, à l’innovation et à l’investissement dans la distribution d’applications, car « Google bénéficie du succès d’Apple et des iPhones ». Dans le document, le moteur de recherche Google est pris en exemple, qui, depuis plus de 15 ans, est présent comme le choix par défaut sur Safari mobile : « Apple verse un pourcentage important de ses revenus à Google pour l’utilisation du moteur de recherche, avec une estimation de 8 à 12 milliards de dollars par an. »

Selon Epic, par conséquent, Google tire tellement de bénéfices des utilisateurs d’iOS qu’il n’est pas incité « à concurrencer davantage Apple au niveau du système d’exploitation des smartphones et à dépenser plus de ressources pour attirer les utilisateurs d’iOS vers Android qu’il ne le fait actuellement ».

En supprimant ces bénéfices, du moins selon Epic, Google serait plus incité à différencier sa plate-forme Android d’Apple, donnant peut-être plus de liberté aux développeurs, demandant moins de commissions et autorisant les transactions avec des tiers : « Si Android était en concurrence avec iOS sur les transactions d’applications, la concurrence sur le marché rendrait les applications Android moins chères pour les utilisateurs et inciterait les développeurs à lancer leurs applications en premier (ou même uniquement) sur Android. Au lieu de cela, Google et Apple sont des duopoles intimes, offrant pratiquement les mêmes termes aux développeurs et modifiant ces termes en tandem. »

Le ton d’Epic Games est clair : la société essaie de laisser entendre qu’Apple et Google ont non seulement un prétendu monopole sur leurs plateformes mobiles respectives, mais un duopole sur le marché des applications mobiles dans son ensemble.

La réponse de Google ne s’est pas fait attendre : « L’écosystème Android ouvert permet aux développeurs de distribuer des applications via plusieurs magasins d’applications. Pour les développeurs de jeux qui choisissent d’utiliser le Play Store, nous avons des politiques cohérentes qui sont justes pour les développeurs et assurent la sécurité du magasin pour les utilisateurs. Bien que Fortnite reste disponible sur Android, nous ne pouvons plus le rendre disponible sur le Play Store car il enfreint nos politiques. Nous continuerons à nous défendre contre ces allégations non fondées. »