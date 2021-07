Apple a confirmé qu’iOS 14.7 et iPadOS 14.7 corrigent le bogue Wi-Fi ennuyeux découvert en juin.

Le bogue, qui affectait différentes versions d’iOS et d’iPadOS, bloquait toutes les fonctionnalités Wi-Fi de l’iPhone et de l’iPad après avoir connecté l’appareil à un réseau avec un nom spécifique (“%p%s%s%s%s%n”).

Comme confirmé par Apple dans la liste des bogues de sécurité corrigés avec iOS 14.7 et iPadOS 14.7, ce problème a été définitivement résolu et il n’y aura plus de blocages lorsque vous connecterez l’iPhone ou l’iPad à un réseau Wi-Fi avec un SSID spécifique. Apple a ajouté que la faille, relative au déni de service ou à l’exécution de code arbitraire, a été corrigée avec des « contrôles améliorés ».

Les dernières mises à jour corrigent également les problèmes avec le noyau, ImageIO, WebKit et plus, nous recommandons donc à tous les utilisateurs de mettre à jour dès que possible. Apple ne fait pas référence à l’exploit exploité par le logiciel espion conçu par le groupe NSO, il est donc probable que le problème soit toujours présent.