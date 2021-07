Les développeurs pourront désormais cataloguer leurs applications dans l’App Store Connect également dans les catégories « taxes » que vient de présenter Apple.

Depuis App Store Connect, il sera possible d’attribuer des catégories de taxes aux applications et aux achats intégrés, comme annoncé récemment par Apple.

Selon les lois locales, les créateurs et éditeurs de contenu doivent payer des taux d’imposition variables sur les biens et services numériques vendus. Apple administre les taxes au nom des développeurs dans 64 des 175 territoires dans lesquels l’App Store est disponible, bien que l’entreprise ait besoin de plus d’informations pour évaluer correctement les tarifs.

Avec les catégories « taxes » dans l’App Store Connect, les développeurs peuvent attribuer des applications à des catégories telles que des vidéos, des livres, des publications d’actualités, etc., permettant à Apple de déterminer les réglementations fiscales applicables dans chaque territoire.

Les développeurs peuvent accéder à la nouvelle fonctionnalité dans la section Prix et disponibilité de l’App Store Connect, qui affiche une liste de catégories pouvant s’appliquer à une application particulière ou à un achat intégré. Apple explique que les achats intégrés peuvent être gérés séparément.

Une fois enregistrées, les sélections de catégories seront appliquées aux futures transactions. Un résumé des taxes constatées sera fourni dans le rapport de taxe sur les transactions d’un développeur un mois complet après la configuration des paramètres.

Les applications qui ne sont pas affectées à l’une des catégories « taxes » se verront attribuer le même taux de taxe que celui utilisé par la catégorie de logiciels App Store actuelle.