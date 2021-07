Apple a annoncé que les jeux « Tetris Beat » et « Monster Hunter Stories » arriveront bientôt sur Apple Arcade, tandis que « Skate City » recevra une mise à jour majeure dans les prochains jours.

« Tetris Beat » combinera un gameplay de bloc Tetris classique avec une nouvelle musique et une mécanique rythmique remaniée. Le jeu oblige les joueurs à faire pivoter et à laisser tomber les tétrominos en rythme pour obtenir des bonus et des scores plus élevés. Pour les fans de Tetris à la recherche d’une expérience de jeu traditionnelle, il existe le mode Marathon où vous pouvez également choisir la bande-son.

« Monster Hunter Stories » est un RPG où les joueurs entrent dans un monde plein de monstres qui errent et de gens du monde entier qui gagnent leur vie en les chassant. Cependant, il existe un village éloigné appelé Monster Riders dont les habitants ne chassent pas mais forment de véritables liens avec les monstres. Les joueurs peuvent devenir chevaliers pour se lier d’amitié avec d’innombrables monstres et se lancer dans de nouvelles aventures.

Enfin, le jeu « Skate City » recevra une mise à jour majeure le 23 juillet avec un nouveau niveau dédié à la ville de Tokyo, juste à temps pour les Jeux olympiques d’été. Les joueurs pourront patiner à travers un large éventail de quartiers et de lieux célèbres de la ville, avec plus de 60 défis dans les modes Free Skate et Challenge, ainsi que des vêtements mis à jour et de nouvelles chansons originales qui élargissent la bande originale populaire.