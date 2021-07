Un nouveau rapport publié par Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) nous dit qu’Apple et Google sont à peu près égaux en termes de nouveaux acheteurs de smartphones aux États-Unis.

Selon les données, Android et iOS représentaient 50% des nouvelles activations de smartphones au cours du deuxième trimestre 2021. Les analystes confirment qu’il s’agit d’une victoire significative pour Apple, qui est généralement toujours à la traîne derrière Android en termes de nouvelles activations aux États-Unis. En moyenne, les pourcentages entre Google et Apple pour les nouvelles activations de smartphones s’élevaient respectivement à 60 et 40 %. Au deuxième trimestre 2021, cependant, les deux sociétés se sont partagés le marché.

Mike Levin, co-fondateur de CIRP, a expliqué que ce nouveau chiffre dépend en grande partie de la grande fidélité des utilisateurs d’iPhone et des nombreux utilisateurs d’Android qui ont décidé de changer de plateforme.

Au cours des trois derniers mois, le taux de fidélité des utilisateurs d’iPhone a atteint 93%, contre 88% des utilisateurs d’Android. De plus, Apple continue de gagner de nouvelles activations mois après mois grâce aux anciens utilisateurs d’Android.