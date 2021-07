Après la sortie d’iOS 14.7 et de watchOS 7.6, Apple a confirmé un bug qui pourrait empêcher les utilisateurs de déverrouiller leur Apple Watch simplement en déverrouillant l’iPhone couplé via Touch ID.

Après la mise à jour vers iOS 14.7 et watchOS 7.6, certains utilisateurs ne peuvent plus déverrouiller l’Apple Watch à l’aide de la fonction spéciale qui permet de déverrouiller directement à l’aide du Touch ID de l’iPhone, sans avoir à interagir avec la smartwatch. Le problème ne concerne que le déverrouillage via les iPhone équipés de Touch ID et non pour les modèles intégrant Face ID.

La solution temporaire recommandée par Apple est de taper le mot de passe sur l’Apple Watch, sans compter sur le déverrouillage via l’iPhone. La société assure que le problème sera résolu avec une future mise à jour logicielle.

De plus, les utilisateurs qui ont oublié leurs mots de passe Apple Watch devront réinitialiser leurs appareils. Les utilisateurs professionnels dont les iPhone sont chargés de profils MDM nécessitant des codes d’accès alphanumériques devront contacter leurs administrateurs MDM pour supprimer l’exigence de code d’accès, puis dissocier, réinitialiser et configurer à nouveau leurs montres Apple.