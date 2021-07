Square Enix continue de dépoussiérer les grands classiques du passé, ramenant ses productions les plus célèbres sur iPhone et iPad, avec Trials of Mana, officiellement disponible sur l’App Store.

Trials Of Mana est un remake full HD du troisième volet de la série Mana, un titre initialement publié au Japon sous le titre de Seiken Densetsu 3. Le jeu a été entièrement reconstruit à l’aide de graphismes 3D modernes, le tout évidemment pour proposer un travail résolument plus frais et plus jeune. Square Enix a fait un travail impeccable pour faire revivre ce titre, ajoutant une touche moderne sans compromettre l’essence de l’œuvre originale. Une grande attention comme toujours aussi à la bande originale, composée de 60 chansons avec des arrangements supervisés par le compositeur original, Hiroki Kikuta. Cependant, il sera également possible de sélectionner la musique originale de la version SNES.

Le titre a évidemment été développé pour adapter les commandes à la plateforme mobile, incluant également la possibilité de sauvegarder vos données dans le cloud. Pour installer le jeu vous aurez besoin d’un iPhone, iPad ou iPod Touch sous iOS 13 ou version ultérieure mais surtout vous devrez vous assurer d’avoir environ 6,7 Go libres en mémoire. Comme d’habitude avec tous les titres Square Enix, même pour Trials of Mana on se retrouve face au prix important de 26,99 euros.

Trials Of Mana – 26,99 euros