Avant la Journée mondiale des emoji le samedi 17 juillet, Adobe a publié une étude approfondie sur les dernières tendances et utilisations des emojis.

Sur la base des réponses des utilisateurs du monde entier, le rapport nous donne un aperçu des emojis les plus populaires, de la façon dont les utilisateurs les utilisent, de ceux qui sont considérés comme les plus motivants ou les plus offensants, etc.

L’étude confirme que les emojis sont de plus en plus fondamentaux dans la communication numérique, car de plus en plus de personnes les utilisent pour exprimer des émotions, des peurs ou des concepts réels. De plus, beaucoup disent que les emojis aident à l’empathie, au respect et à l’inclusion. En plus de communiquer certaines choses plus facilement.

Voici les cinq emojis les plus utilisés :

Voici les trois emojis les plus motivants au travail :

Ils ne pouvaient pas manquer les trois meilleurs et les trois pires pour essayer de flirter avec quelqu’un :

Le rapport complet est disponible ici.