Les employés d’Apple affirment que l’entreprise ne fait rien pour établir un modèle de travail à distance pour ceux qui ont l’intention de travailler à domicile et que, dans certains cas, les exceptions qui favorisent le smart working sont également refusées.

The Verge rapporte que les employés d’Apple menacent de démissionner ou d’engager une action en justice en raison de règles perçues comme trop strictes concernant les politiques de travail à distance.

En juin, Apple a annoncé un horaire de travail hybride qui verra les employés retourner au bureau trois jours par semaine à partir de septembre, un petit pas vers le retour à des opérations commerciales normales après que la pandémie a forcé l’entreprise à organiser un système de travail intelligent.

Quelques jours après cette annonce, plusieurs employés se sont plaints et ont demandé plus de flexibilité, affirmant que le travail à domicile apporte un certain nombre d’avantages, notamment une plus grande inclusion, un abaissement des barrières existantes sur le lieu de travail, une réduction des risques pour la santé et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Cette demande a été rejetée, Deirdre O’Brien, SVP of retail and people at Apple, déclarant ce qui suit : « Nous pensons que la collaboration personnelle est essentielle à notre culture et à notre avenir. Si nous prenons un moment pour réfléchir à nos incroyables lancements de produits au cours de l’année écoulée, tout a été construit sur la base d’années de travail que nous avons effectuées lorsque nous étions ensemble en personne. »

L’idéologie d’entreprise d’Apple considère depuis longtemps que les réunions en personne sont un ingrédient essentiel pour l’innovation, mais aujourd’hui, de nombreux employés aimeraient pouvoir travailler librement à domicile tout en menaçant de démissions et de poursuites judiciaires.