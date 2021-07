La fonction de transparence du suivi sur iOS 14 entraîne une baisse des revenus publicitaires des annonceurs, selon une étude Consumer Acquisition.

L’expert en marketing mobile d’acquisition de consommateurs, Brian Bowman, déclare que la transition d’Apple vers la transparence du suivi a eu un impact dévastateur sur les revenus publicitaires iOS : « Certains clients constatent une baisse de 30 à 40 % de leurs revenus. D’autres ressentent moins cet impact, mais la moyenne est de 15-20%. »

En plus de voir les revenus publicitaires chuter, les annonceurs iOS ont également commencé à remarquer une baisse du trafic organique non attribué. Cela signifie que les annonceurs ne sont pas en mesure d’adapter le placement des annonces à un public spécifique comme auparavant.

Bowman a ajouté que le plein impact de l’ATT n’a pas encore été ressenti et que les annonceurs commenceront à ressentir tous les effets de cette innovation environ 30 jours après que l’adoption d’iOS 14.5 a atteint 80% des appareils compatibles. En outre, les grandes entreprises ne devraient pas faire les frais d’ATT, car leurs catalogues d’applications génèrent une quantité importante de données propriétaires, tandis que les petites et moyennes entreprises qui dépendent des revenus publicitaires devront s’adapter.

Nous vous rappelons que l’App Tracking Transparency oblige les développeurs à demander et recevoir l’autorisation de l’utilisateur individuel pour la surveillance publicitaire sur les nouvelles applications et les nouvelles mises à jour envoyées sur l’App Store. À partir d’iOS 14.5, lorsqu’une application doit accéder à l’IDFA, vous verrez un message avec des options pour autoriser ou interdire le suivi. Si vous ne donnez pas votre consentement, cette application spécifique ne pourra pas accéder à l’IDFA et donc proposer des annonces personnalisées. Les développeurs qui ne respectent pas cette règle peuvent être confrontés à la suppression de leur application de l’App Store.