JetBlue a annoncé qu’il fournirait à ses pilotes les nouveaux modèles d’iPad Pro équipés du processeur M1 dans le cadre d’une stratégie visant à fournir les meilleures technologies disponibles dans les cockpits.

Selon la compagnie aérienne, le nouvel iPad Pro M1 maintiendra les pilotes de JetBlue à la pointe de la technologie et fournira des fonctionnalités essentielles à la sécurité de tous les membres d’équipage d’un avion. Les nouveaux modèles s’intègrent bien dans le cockpit, explique JetBlue, grâce à leur design mince et léger, leur écran Liquid Retina lumineux et leur compatibilité 5G. De plus, la puce M1 est considérée comme essentielle pour les pilotes qui ont besoin de performances avancées lors de l’exécution de dizaines d’applications pendant un vol.

« L’iPad est devenu un outil essentiel à bord : du chargement des applications de suivi opérationnel, de l’hébergement des contrôles de maintenance du système, de la vérification des conditions météorologiques en temps réel pour éviter les turbulences et de l’accès aux procédures et manuels », a déclaré la société dans un communiqué.

Dans les mois à venir, tous les pilotes recevront donc un iPad Pro M1 pour remplacer leurs tablettes actuelles.