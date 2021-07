Le studio Snowman a annoncé que « Alto’s Odyssey: The Lost City » sera lancé sur Apple Arcade le vendredi 16 juillet parmi d’autres nouveaux titres classiques.

Sorti pour la première fois en 2018, Alto’s Odyssey est toujours l’un des jeux les plus fascinants et les plus populaires de l’App Store aujourd’hui, grâce à ses superbes graphismes, son éclairage dynamique qui change également en fonction des conditions météorologiques, sa musique originale et une excellente jouabilité.

Dans l’édition Arcade du 16 juillet, les joueurs se lanceront dans un voyage de sandboard pour trouver un nouveau biome appelé The Lost City et découvrir les secrets qui s’y cachent, l’expérience classique d’Alto’s Odyssey restant inchangée.

Voici la bande-annonce :