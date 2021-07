Les analystes de Display Suppy Chain Consultants estiment également que les prochains MacBook Pro n’auront pas de Touch Bar, remplacée par une rangée de touches de fonction traditionnelles.

Dans un nouveau rapport publié cette semaine, DSCC explique que la Touch Bar sera abandonnée avec la prochaine génération de MacBook Pro, alors qu’elle représente une part importante de la production de dalles OLED.

Dans le passé, plusieurs autres sources ont indiqué qu’Apple prévoyait de supprimer la Touch Bar avec les MacBook Pro relookés qui devraient arriver sur le marché d’ici la fin de l’année. Cet élément, qui est en fait un petit écran OLED ; est situé à la place des touches de fonction traditionnelles et a été introduit pour la première fois dans les MacBook Pro de 2016.

Selon les rumeurs les plus fiables, le prochain MacBook Pro regorgera à la fois d’innovations matérielles et esthétiques. En termes de design, nous devrions avoir un form factor totalement nouveau, avec des modèles de 14 et 16 pouces équipés d’écrans mini-LED. Les bords plats devraient donner un look plus proche de celui des derniers iMac.

Que pensez-vous de ce possible choix ?