Facebook a publié une étude qui vise à montrer à quel point les applications propriétaires d’Apple et de Google sont populaires dans leurs systèmes d’exploitation respectifs, limitant ainsi la concurrence.

Tel que rapporté par The Verge, l’objectif de Facebook est de préciser que les applications d’Apple et de Google limitent la concurrence car elles sont préinstallées sur iOS et Android respectivement. Selon Apple, cependant, cette étude commandée par Facebook présente plusieurs défauts.

Facebook a payé Comscore pour effectuer cette analyse qui a impliqué environ 4 000 personnes utilisant iOS. L’enquête a demandé comment ces utilisateurs utilisent les applications par défaut et les applications tierces sur l’iPhone. L’étude montre que les applications préinstallées sur iOS (et Android) dominent les préférences des utilisateurs, notamment en ce qui concerne les éléments de base tels que les messages, le réveil, les photos, la météo et l’appareil photo. Facebook a souligné les difficultés de rivaliser avec des applications préinstallées comme iMessage.

Sur iOS, les cinq seules applications non préinstallées et dans le Top 20 des utilisateurs étaient YouTube (9e), Facebook (12e), Amazon (16e), Instagram (19e) et Gmail (20e). Facebook pense que les applications préinstallées sur iOS et Android ont un impact dévastateur sur le marché et la compétitivité.

En réponse, Apple déclare que la méthodologie de l’étude est grossièrement défectueuse à plusieurs endroits et a été « spécifiquement conçue pour donner la fausse impression qu’il y a peu de concurrence sur l’App Store. En vérité, les applications tierces rivalisent avec les applications d’Apple dans toutes les catégories et connaissent un succès à grande échelle ».

Apple a déclaré que l’enquête contredisait un rapport d’avril 2021 également publié par Comscore concernant l’utilisation des applications, étant donné que le succès de nombreuses applications tierces avait été démontré à cette occasion.