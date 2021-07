Les bénéfices de Foxconn au deuxième trimestre de l’année ont augmenté de 20% en glissement annuel grâce principalement à la demande de produits Apple. En fait, environ la moitié des revenus de l’entreprise provient d’Apple.

Selon les rapports de Yahoo! Finances, Foxconn a signalé une augmentation de 20 % des revenus au deuxième trimestre alors que la pandémie continue d’augmenter la demande d’électronique d’Apple Inc. et d’autres clients. Les revenus du deuxième trimestre 2021 ont atteint environ 48,7 milliards de dollars, dépassant même les estimations précédentes de la société.

Les solides revenus du plus grand fabricant d’électronique sous contrat au monde suggèrent que la demande d’iPhone, de consoles de jeux et de serveurs reste solide. En outre, la pandémie prolongée pousse les consommateurs à acheter de nouveaux appareils pour le télétravail, l’enseignement à domicile et les besoins de divertissement. En outre, les entreprises investissent également massivement dans l’extension de l’infrastructure des centres de données afin de mieux servir les activités en ligne des clients.

Cependant, si d’une part la pandémie a relancé le marché de l’électronique, notamment celui des tablettes et des PC, elle a aussi provoqué une grave pénurie de puces. Au final, cette dernière a également frappé un géant comme Apple, affectant l’approvisionnement en iPad et Mac. De plus, la pandémie a entraîné une perte de capacité de production en raison d’infections. En particulier, la fourniture de vaccins à Taïwan était problématique, à tel point qu’Apple a tenté d’aider les principaux fournisseurs Foxconn et TSMC, avant qu’un accord ne soit trouvé avec la Chine.

Les fournisseurs d’Apple TSMC et Foxconn s’efforcent d’acheter des millions de doses de vaccins COVID-19 pour Taïwan. Le plan prévoit que les deux sociétés achètent les vaccins et les donnent ensuite au gouvernement pour les distribuer à la population.