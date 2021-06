Un rapport taïwanais citant des sources de la chaîne d’approvisionnement suggère que la prochaine Apple Watch Series 7 aura une capacité de batterie accrue et de nouvelles couleurs.

Nous avons souvent parlé récemment de la nouvelle Apple Watch Series 7, qui devrait arriver à l’automne avec un design repensé. Parmi les nouveautés, il pourrait y avoir une couleur verte, mais ce nouveau rapport parle d’autres couleurs. Cependant, il se contente juste de dire cela, sans préciser d’aucune façon ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Aussi en ce qui concerne la batterie, nous n’avons pas beaucoup d’informations. Le rapport indique simplement que grâce à la nouvelle puce S7 plus petite, la firme californienne équipera la nouvelle smartwatch d’une plus grosse batterie, ce qui pourrait garantir encore plus de jours d’autonomie.

Le secteur de l’autonomie est l’un des plus critiqués par les utilisateurs, étant donné qu’il est actuellement difficile de passer une journée avec une recharge. De nombreux utilisateurs voudraient en effet une Apple Watch capable de faire face à de longs trajets sans avoir besoin de transporter leur chargeur.